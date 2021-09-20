О необходимости конструктивного взаимодействия с псковским отделением ВООПИиК заявил Вадим Нэдик

11:42, 20 сентября 2021, ПАИ

«Мы бы хотели с ВООПИиК на уровне субъекта организовать творческую, конструктивную и позитивную повестку и взаимодействие», - заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на встрече с председателем ВООПИиК Артемом Демидовым 20 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Также, по словам Вадима Нэдика, необходимо взаимодействие с обществом на уровне информации, чтобы не попадала в сеть неподтвержденная информация. Он попросил ВООПИиК о конфиденциальности и не делать проекты на стадии их задумки общественной повесткой. Вадим Нэдик добавил, что комитет ведет совместную работу с ВООПИиК по многим вопросам, и сложно переоценить помощь, которую общество оказывает. «Однако невозможно не обратить внимание на вопросы, когда коллеги занимают непримиримую позицию по отношению к некоторым проектам», - сказал он. Речь, в частности, идет о проекте постройки дома причта на улице Воеводы Шуйского и реконструкции «Таблетки» с последующим размещением там областного театра кукол.

Руководитель псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева согласилась, что нужно стремиться к информационному прямому взаимодействию. При этом она добавила, что есть острые вопросы, на которые нужно реагировать принципиально, есть проблемы сохранения псковской аутентичности. Спикер заверила, что общество охраны памятников в Пскове плотно работает с профессиональными организациями, творческими союзами.

Артем Демидов в свою очередь подчеркнул, что позицию ВООПИиК в целом может озвучивать только руководитель общества, а если необходимо прояснить официальную позицию местного отделения, следует обращаться к его председателю. «Пскову очень повезло с защитниками в лице общественных деятелей, госслужащих и специалистов», - добавил он.