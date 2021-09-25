Учитывать эпидемиологические риски при посещении мероприятий призвал Михаил Ведерников

13:38, 25 сентября 2021, ПАИ

Учитывать эпидемиологические риски при посещении мероприятий призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что областной театр кукол свой новый 59-й сезон открыл спектаклем «Машенька и медведь». Уже скоро будут первые премьеры – это «Айболит» (в октябре) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (в ноябре). "А на этих выходных зрители смогут познакомиться с лучшими постановками Петербургского театра – он приезжает в Псков со своими актёрами, декорациями и костюмами", - сказал Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что в этом сезоне Театр кукол ввёл вечерние спектакли – теперь туда можно успеть всей семьей сходить после работы.

"Интересных мероприятий осенью запланировано много. Но я хочу подчеркнуть, что на фоне напряжённой эпидситуации будет ужесточён контроль над соблюдением всех противовирусных требований", - добавил Михаил Ведерников. Он попросил помнить об этом и следовать всем действующим рекомендациям. "Тогда и отдых будет только в радость и на пользу", - заключил глава региона.