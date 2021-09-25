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Митрополит Тихон совершил заупокойную литию на могиле Валентина Курбатова

25 сентября в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня рождения Валентина Курбатова, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил заупокойную литию на Орлецовском кладбище у могилы писателя. Об этом сообщается на сайте Псковской епархии. 

На богослужение собрались участники чтений памяти Валентина Курбатова, которые проходят в Пскове 24-29 сентября.

Ранее ПАИ  сообщало, что Псковской областной библиотеке присвоят имя  Валентина Курбатова.

Валентин Курбатов, член Союза писателей России, член Президентского совета по культуре, лауреат Государственной премии Российской Федерации, умер на восемьдесят втором году жизни 6 марта 2021 года.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаване Куйбышевской области. 

Свои первые заметки он делал ещё в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусового Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации в 1962 году приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году — в областной молодёжной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», в газетах «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов — член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журналов «Литературная учёба», «День ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награждён медалью Пушкина, а в 2016-м стал обладателем ещё одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства. 

Напомним, Валентин Курбатов был членом почётного жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в 2020 году.

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