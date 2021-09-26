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Спорт

Подведены итоги Кубка Псковской области по велоспорту памяти Глеба Травина

Фото газеты «Льновод»

Подведены итоги Кубка Псковской области по велосипедному спорту памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом сообщает газета Палкинского района «Льновод».

В возрастной категории 11-12 лет среди юношей первое место занял Вячеслав Гунин, второе — Кирилл Шабанов, третье — Матвей Мурашов; среди девочек золото завоевала Дарья Богданова, серебро — Алина Азиза, бронзу — Полина Трощенкова.

Фото газеты «Льновод»

Среди участников 13-14 лет первые места получили Артём Васильев и Екатерина Веселова, вторые — Павел Продченко и Анастасия Слесарева, третьи — Андрей Котов и Елизавета Богданова.

Лучшими в категории 15-16 лет стали Варвара Тимофеева (1-е место) и Елена Корякова (2-е место), а также Алексей Павлов (1-е место), Игорь Кудрявцев (2-е место) и Константин Мосолов (3-е место).

Фото газеты «Льновод»

Среди девушек 17-23 лет победу одержала Ульяна Гаврищак, а в соревнованиях юношей того же возраста лучшим признан Никита Андреев. Второе и третье места у Даниила Рассказова и Артёма Григорьева соответственно.

В возрастной категории 24-49 лет первым стал Андрей Сидоров, вторым — Александр Андреев, третьим — Сергей Гусыгин.

Фото газеты «Льновод»

Среди участников в возрасте 50 и старше первым к финишу приехал Алексей Барабаш, вторым — Иван Михайлов, третьим — Евгений Федоров.

Соревнования стартовали в Печорах 26 сентября. Сегодня профессионалы и любители, взрослые и дети состязались в Палкино. 

Подробную информацию о событии читайте здесь.

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