Подведены итоги Кубка Псковской области по велоспорту памяти Глеба Травина

17:37, 26 сентября 2021, ПАИ

Подведены итоги Кубка Псковской области по велосипедному спорту памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом сообщает газета Палкинского района «Льновод».

В возрастной категории 11-12 лет среди юношей первое место занял Вячеслав Гунин, второе — Кирилл Шабанов, третье — Матвей Мурашов; среди девочек золото завоевала Дарья Богданова, серебро — Алина Азиза, бронзу — Полина Трощенкова.

Среди участников 13-14 лет первые места получили Артём Васильев и Екатерина Веселова, вторые — Павел Продченко и Анастасия Слесарева, третьи — Андрей Котов и Елизавета Богданова.

Лучшими в категории 15-16 лет стали Варвара Тимофеева (1-е место) и Елена Корякова (2-е место), а также Алексей Павлов (1-е место), Игорь Кудрявцев (2-е место) и Константин Мосолов (3-е место).

Среди девушек 17-23 лет победу одержала Ульяна Гаврищак, а в соревнованиях юношей того же возраста лучшим признан Никита Андреев. Второе и третье места у Даниила Рассказова и Артёма Григорьева соответственно.

В возрастной категории 24-49 лет первым стал Андрей Сидоров, вторым — Александр Андреев, третьим — Сергей Гусыгин.

Среди участников в возрасте 50 и старше первым к финишу приехал Алексей Барабаш, вторым — Иван Михайлов, третьим — Евгений Федоров.

Соревнования стартовали в Печорах 26 сентября. Сегодня профессионалы и любители, взрослые и дети состязались в Палкино.

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