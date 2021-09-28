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Александр Братчиков поблагодарил депутатов Псковской городской Думы за совместную работу

Александр Братчиков, который покинул пост главы администрации Пскова, поблагодарил депутатов Псковской городской Думы за совместную работу, передает корреспондент Псковского агентства информации с 55-й сессии 28 сентября.

«Я очень благодарен депутатам гордумы, администрации города, прокуратуре, - отметил Братчиков. – По прошествии четырех лет мы сделали очень много. Все, приезжая в Псков, говорят, как он изменился, стало уютнее».

Александр Братчиков пожелал депутатам и дальше жить на благо горожан.  «Я думаю, мы сможем достичь еще большего», - добавил он.

Глава Пскова Елена Полонская вручила Братчикову цветы и почетную грамоту главы Пскова за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие города.

Временно исполняющим полномочия главы администрации Пскова назначен Борис Елкин.

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