Александр Братчиков поблагодарил депутатов Псковской городской Думы за совместную работу

13:02, 28 сентября 2021, ПАИ

Александр Братчиков, который покинул пост главы администрации Пскова, поблагодарил депутатов Псковской городской Думы за совместную работу, передает корреспондент Псковского агентства информации с 55-й сессии 28 сентября.

«Я очень благодарен депутатам гордумы, администрации города, прокуратуре, - отметил Братчиков. – По прошествии четырех лет мы сделали очень много. Все, приезжая в Псков, говорят, как он изменился, стало уютнее».

Александр Братчиков пожелал депутатам и дальше жить на благо горожан. «Я думаю, мы сможем достичь еще большего», - добавил он.

Глава Пскова Елена Полонская вручила Братчикову цветы и почетную грамоту главы Пскова за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие города.

Временно исполняющим полномочия главы администрации Пскова назначен Борис Елкин.