Плавающие вездеходы начали производить в Пскове

09:45, 29 сентября 2021, ПАИ

В Пскове начали производить плавающие вездеходы «Тактик». Об этом «АиФ-Псков» рассказал руководитель завода, где налаживается серийное производство техники, Денис Быченков.

Производственная площадка развернулась в одном из технопарков города. Первые машины разработало собственное конструкторское бюро предприятия. Сейчас готовы тестовые образцы лёгких плавающих вездеходов. До конца года завод рассчитывает наладить серийное производство, а в 2022-м — выйти на мощность в тысячу машин.

Денис Быченков отметил, что такая техника востребована у охотников, рыболовов, обслуживающих организаций. По его словам, псковские вездеходы отличает высокое качество, надёжность и брутальный внешний вид. «Наши машины могут легко преодолевать любую местность. Они проходят и болота, и снег, даже деревья до 10 сантиметров в диаметре не являются преградой», - отметил руководитель предприятия и заверил, что в ближайший год модель ещё будет развиваться и совершенствоваться. Уже ведется разработка более тяжёлых вездеходов.

Экстремальное катание на вездеходах опробовала ведущая шоу «Орёл и Решка» Регина Тодоренко. Она и Тимур Родригез прибыли в Псков 27 сентября для съемок нового выпуска. Первое, на что обратил внимание ведущий, когда вышел с вокзала – ларьки с кричащими вывесками.