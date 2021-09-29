Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские вездеходы протестировала Регина Тодоренко

Ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко во время съёмок выпуска в Псковской области протестировала плавающие вездеходы, изготовленные в Пскове. Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на руководителя завода по производству вездеходов «Тактик» Денис Быченков.

«Регина - смелая девушка, ничего не боится», - сказал он.

Тодоренко прокатилась на вездеходе по Мальской долине в Печорском районе. «У нас было не очень много времени, поэтому показать все возможности техники не удалось, но несколько участков с водой, заболоченных мест мы преодолели», - отметил Денис Быченков.

По его словам, псковские вездеходы заинтересовали оператора «Орла и решки», он также протестировал технику.  «Всё же мужские сердца мы трогаем больше, чем женские», - заключил руководитель предприятия.

Экстремальное катание на вездеходах опробовала ведущая шоу «Орёл и Решка» Регина Тодоренко. Она и Тимур Родригез прибыли в Псков 27 сентября для съемок нового выпуска. Первое, на что обратил внимание ведущий, когда вышел с вокзала, – ларьки с кричащими вывесками. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представили на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»
29 сентября 2021

Псковские вездеходы протестировала Регина Тодоренко
29 сентября 2021

Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
29 сентября 2021

Какая зима ждет жителей Псковской области
29 сентября 2021

Соревнования по ликвидации ЧС техногенного характера проходят в Гдове
29 сентября 2021

Прогноз на зиму 2021-2022 обновил Росгидрометцентр
29 сентября 2021

«Газпром газораспределение Псков» повысил надежность газоснабжения микрорайона Пскова
29 сентября 2021

Видео: Мультик, деньги, топоры – как проводит лето в пушкиногорской деревне известный художник Игорь Шаймарданов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...