Псковские вездеходы протестировала Регина Тодоренко

12:44, 29 сентября 2021, ПАИ

Ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко во время съёмок выпуска в Псковской области протестировала плавающие вездеходы, изготовленные в Пскове. Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на руководителя завода по производству вездеходов «Тактик» Денис Быченков.

«Регина - смелая девушка, ничего не боится», - сказал он.

Тодоренко прокатилась на вездеходе по Мальской долине в Печорском районе. «У нас было не очень много времени, поэтому показать все возможности техники не удалось, но несколько участков с водой, заболоченных мест мы преодолели», - отметил Денис Быченков.

По его словам, псковские вездеходы заинтересовали оператора «Орла и решки», он также протестировал технику. «Всё же мужские сердца мы трогаем больше, чем женские», - заключил руководитель предприятия.

Экстремальное катание на вездеходах опробовала ведущая шоу «Орёл и Решка» Регина Тодоренко. Она и Тимур Родригез прибыли в Псков 27 сентября для съемок нового выпуска. Первое, на что обратил внимание ведущий, когда вышел с вокзала, – ларьки с кричащими вывесками.