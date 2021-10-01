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Общество

О вермишели, бабьих именинах и коронавирусе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Привет всем, кто ещё не спит!

Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович. Говорим о позитивных событиях прощедшего дня.

30 сентября православные отмечают память четырех мучениц: Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси в этот день свои именины праздновали многие девушки и женщины, поэтому со временем начали отмечать большой праздник – вселенские бабьи именины, с которыми поздравляли всех женщин. Мы, мужики, опять в пролёте...

А ещё вчера праздновался День моря. День моря празднуется для привлечения внимания международной общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Важными задачами является повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды.

В Псков с проектом «Музыкальное путешествие» приедет телеведущая Оксана Фёдорова. Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой запустил культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие», который направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения. Благодаря проекту ребята познакомятся с интересными, а порой малоизвестными фактами музыкальной истории региона, где жили и создавали свои бессмертные произведения великие российские композиторы и музыканты. Возвращение на Родину – это всегда волнительно и прекрасно. 

Хоть у меня и хороший дайджест, но вынужден сказать, что ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 31 октября. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, «волна» заболеваемости нарастает и регионам придется принимать меры. Он также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.
Только я не пойму, почему голосовать можно, а спортивные мерприятия проводить нельзя?  И кто-нибудь мне сможет объяснить, как власть договаривается второй год подряд с короновирусом: «Ты тут не шуми! Мы государственные дела собираемся проводить!». И если верить СМИ, властям удалось договориться с пандемией и в прошлом году, и в этом. Молодцы! Только зачем сейчас сообщать о всплеске заболеваемсти?  Вы сами её спровоцировали. Неужели, массовое скопление народа в местах голосования не было поводом перенести выборы? Если кто-нибудь мне это объяснит, буду благодарен.

И напоследок, всем новостям – новость. Представители производителя лапши «Доширак» опровергли сообщения о том, что вермишели не хватает в нескольких российских регионах. В компании объяснили, что сейчас на производстве происходит модернизация, но этот процесс не оказал серьезного влияния на поставки лапши в магазины. Хочется сказать, слава яйцам, входящим в эту лапшу! Без бич-пакетов мы не останемся, и это уже хорошо. В 90-е выжили на них, пригодятся и в будущем.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

 

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