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Общество

Детские сады Пскова продолжат работу в прежнем формате

Дошкольные учреждения не изменят формат своей работы в соответствии с коронавирусным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Мы просто усилим внутренние меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Но там и так у нас на достойном уровне всё применяется», - подчеркнула она.

Напомним, с 4 октября в муниципалитетах Псковской области с высокой заболеваемостью все школы, колледжи, а также учреждения допобразования переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Это связано с тем, что в Псковской области растёт доля заболевших коронавирусом школьников. Как будет организована дистанционка в школах Пскова, читайте здесь. 

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