Мама семиклассницы: Сейчас удалённая учёба уже никого не пугает

15:07, 02 октября 2021, ПАИ

Ирина Мартынова, мама ученицы 7-го «Б» класса гуманитарного лицея, считает, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом логично уйти на дистанционное обучение.

«Сейчас удалённая учеба уже никого не пугает: прошлый год научил нас, были освоены необходимые программы, обучающие платформы. Конечно, возникали сложности. Но дети, которые хотели учиться и были дисциплинированными, добросовестными во время очного обучения, хорошо проявили себя и в дистанте. Формат обучения не особенно сказывается на успеваемости, на успеваемость в первую очередь влияет мотивация», — поделилась Ирина Мартынова.

Мама семиклассницы отметила, что проблем с обучением у дочери в прошлом году не было, занятия в лицее проходили с помощью различных эффективных площадок.

«В нашем лицее использовали программу Zoom, портал «ЯКласс», социальные сети. Некоторые учителя проводили видеоконференции в WatsApp. Важно, что учителя не бросали ребят и сильных сложностей не возникало», — рассказала Ирина Мартынова.

Дистанционные уроки научили школьников самодисциплине, считает Ирина.

«Ребёнок должен сам проснуться и собраться к назначенному времени, учесть все требования, выполнить задания. Кому-то пришлось осваивать компьютерные программы. К счастью, дети легко разбираются в подобных вещах», — отметила мама семиклассницы.

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе растёт доля заболевших коронавирусом школьников.

Ранее ПАИ сообщало о необходимости введения дистанционного обучения в сфере образования и о готовности Псковской области к переходу на удалёнку.