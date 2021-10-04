До 500 рублей штрафа получат хулиганы, разгромившие Финский парк

16:23, 04 октября 2021, ПАИ

Молодые люди, разгромившие Финский парк 23 сентября, будут привлечены к ответственности по статье за уничтожение или повреждение чужого имущества, в результате которого они получат штраф в размере от 300 до 500 рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

2 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте рассказал, что были задержаны два молодых человека 2001 и 2002 годов рождения, перевернувших урны и скамейки, а также железный стол для настольного тенниса.

Свою вину молодые люди признали, а также пояснили, что хулиганство совершили ради веселья и понимали, что наносят своими действиями материальный ущерб.

Проверка по данному факту продолжается.