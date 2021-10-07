Более 177 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса
177 490 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
186 250 человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19, в том числе 421 — за минувшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 5 435 жителей области. Использовано 76,5% поступившей в регион вакцины.
Губернатор подчеркнул, что необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы победить инфекцию.
Напомним, в регионе выявлен новый очаг коронавируса, он находится в Снетогорском женском монастыре. С начала пандемии в Псковской области выздоровели от коронавируса 43 949 человек, всего подтвердились 51 787 случаев, умерли 805 пациентов.
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