Более 177 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

08:58, 07 октября 2021, ПАИ

177 490 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

186 250 человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19, в том числе 421 — за минувшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 5 435 жителей области. Использовано 76,5% поступившей в регион вакцины.

Губернатор подчеркнул, что необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы победить инфекцию.

Напомним, в регионе выявлен новый очаг коронавируса, он находится в Снетогорском женском монастыре. С начала пандемии в Псковской области выздоровели от коронавируса 43 949 человек, всего подтвердились 51 787 случаев, умерли 805 пациентов.