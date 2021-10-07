Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
7 октября в Стокгольме Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года, которым стал 73-летний британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Об этом сообщили на сайте комитета.
Писателю вручили премию «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».
4 октября Нобелевскую премию 2021 года по медицине и физиологии получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за за открытия при изучении рецепторов температуры и осязания.
5 октября лауреатами по физике стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».
6 октября объявили лауреатов премии по химии. Ими стали Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа.
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