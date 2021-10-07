Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

14:20, 07 октября 2021, ПАИ

7 октября в Стокгольме Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года, которым стал 73-летний британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Об этом сообщили на сайте комитета.

Писателю вручили премию «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».

4 октября Нобелевскую премию 2021 года по медицине и физиологии получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за за открытия при изучении рецепторов температуры и осязания.

5 октября лауреатами по физике стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».

6 октября объявили лауреатов премии по химии. Ими стали Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа.