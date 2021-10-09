Губернатор Псковской области заявил, что бороться с коронавирусом можно без закрытия экономики

14:16, 09 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram заявил, что в нынешней ситуации можно бороться с коронавирусом без закрытия экономики.

По словам губернатора, аналогичные показатели заболеваемости в прошлом году привели бы к введению локдауна на территории региона.

«Сейчас у нас уже есть опыт противодействия пандемии. Кроме этого, сформировалась определённая прослойка переболевших и вакцинированных людей. Поэтому необходимости в таких крайних шагах пока нет», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что жесткие ограничения, введенные на минувшей неделе, позволили разорвать цепочки заболеваемости. «Теперь можем ограничиться более щадящим комплексом мер – обойтись без закрытия экономики».

Также губернатор напомнил, что с 11 октября школы региона возвращаются к очному обучению, отменяется самоизоляция пожилых вакцинированных граждан, массовые мероприятия остаются под запретом.

«При этом мы начинаем внедрять опыт других регионов. На мероприятия учреждений культуры будут допускаться вакцинированные и переболевшие. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей», - подчеркнул Ведерников.

С 1 ноября попасть в кафе, рестораны, бассейны, фитнес-организации, кино, музеи, галереи можно будет только при наличии документов о вакцинации или перенесённом заболевании; доля обязательной вакцинации в «контактных» сферах увеличивается с 60 до 80%; все работающие старше 65 лет должны быть вакцинированы до 1 ноября – первой дозой, до 1 декабря – второй.