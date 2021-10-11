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Общество

Психолог охарактеризовала прыгнувшего гатчинского тиктокера

«Достаточно незрелая личность инфантильного плана с неразрешенными подростковым кризисом», - дала характеристику 22-летнему жителю Гатчины, который решил спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ, практикующий психолог Диана Грибанова в беседе с корреспондентом «АИФ-Псков» .

Она пояснила, что молодому человеку сложно выйти из подросткового кризиса и, возможно, он не видит других способов, кроме привлечения внимания к себе, что является основной мотивацией в подобных случаях.

В результате такой мотивации отключаются все остальные разумные части мозга и не позволяют критически оценивать ситуацию. «Для таких личностей сделать ничего просто так невозможно, нужно, чтобы были зрители», - подчеркивает Диана Грибанова.

По мнению психолога, совершая поступки, подобные прыжку с моста для видеосъемки, люди думают только об успехе, который должен принести этот шаг. «Адреналин настолько возрастает, что это точно не про разумное управление своим поведением», - заявила она.

10 октября в Пскове 22-летний тиктокер из города Гатчина Ленинградской области ради записи видео прыгнул с моста Александра Невского в Пскове в реку Великую. На берег его вытащили прибывшие на место происшествия спасатели. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, ему грозит административная ответственность.

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