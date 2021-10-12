Раскрывших правонарушение в Финском парке правоохранителей наградил губернатор Псковской области

19:30, 12 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился со специалистами уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, которым удалось оперативно раскрыть хулиганство в Финском парке. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Псковской области.

На встрече с главой региона присутствовали оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Пскову, младший лейтенант полиции Олег Терин и слушатель пятого курса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, младший лейтенант полиции Александр Петров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий они, в том числе используя современные технические средства, сумели оперативно отыскать виновных. Раскрытию правонарушения помогло и то, что на территории города разворачивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Напомним, что 24 сентября хулиганы разгромили Финский парк. 2 сентября, благодаря оперативно-розыскным работам удалось установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности.