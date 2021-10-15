Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Какие документы нужны при посещении Псковского театра драмы

Какие документы требуются при посещении Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, рассказала пресс-секретарь учреждения Елизавета Славятинская в эфире радиостанции «7 небо».

«К сожалению, не все зрители могут попасть на спектакли. Мы, как и все учреждения культуры, действуем в рамках указа: с 11 октября на входе зритель обязан предъявить документ о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 6 месяцев», - отметила Елизавета Славятинская.

По её словам, это не обязательно должен быть QR-код. Подойдет справка из поликлиники о том, что получена вторая доза вакцины, заверенная врачами. «Если вам удобно показать QR-код на «Госуслугах» — мы его тоже готовы считать, в театре есть специальное устройство», - пояснила пресс-секретарь театра. Она подчеркнула, что считыватели показывают информацию, заложенную в коде, подделать или подменить его не получится.

Документ, удостоверяющий личность, на входе не требуется.

Напомним, с 11 октября в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова театр работает с 50-процентной рассадкой зрителей. На контроле необходимо предъявить документ о вакцинации или документ о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню спектакля. Кроме того, Псковский театр драмы внес изменения в репертуар.

Мнения пользователей сайта ПАИ по вопросу введения QR-кодов разделились.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

15 октября 2021

Какие документы нужны при посещении Псковского театра драмы

14 октября 2021

В Псковской областной научной библиотеке говорили о писателе Анатолии Приставкине
14 октября 2021

В Порхове продолжается реставрация крепости
14 октября 2021

Международная школа качества для специалистов муниципальных библиотек региона прошла в Псковской области
14 октября 2021

«Ждут тебя, Пересильд»: десять актеров снялись в ролике в поддержку уроженки Пскова
14 октября 2021

Заключительный концерт органной музыки пройдет в Печорах 22 октября
13 октября 2021

Искусствовед рассказала историю о пропаже медного голубя с композиции «Щит и меч» в Псковском кремле
13 октября 2021

Вера Емельянова и Ольга Тимофеева посетили детскую художественную школу в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...