Какие документы нужны при посещении Псковского театра драмы

11:30, 15 октября 2021, ПАИ

Какие документы требуются при посещении Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, рассказала пресс-секретарь учреждения Елизавета Славятинская в эфире радиостанции «7 небо».

«К сожалению, не все зрители могут попасть на спектакли. Мы, как и все учреждения культуры, действуем в рамках указа: с 11 октября на входе зритель обязан предъявить документ о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 6 месяцев», - отметила Елизавета Славятинская.

По её словам, это не обязательно должен быть QR-код. Подойдет справка из поликлиники о том, что получена вторая доза вакцины, заверенная врачами. «Если вам удобно показать QR-код на «Госуслугах» — мы его тоже готовы считать, в театре есть специальное устройство», - пояснила пресс-секретарь театра. Она подчеркнула, что считыватели показывают информацию, заложенную в коде, подделать или подменить его не получится.

Документ, удостоверяющий личность, на входе не требуется.

Напомним, с 11 октября в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова театр работает с 50-процентной рассадкой зрителей. На контроле необходимо предъявить документ о вакцинации или документ о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню спектакля. Кроме того, Псковский театр драмы внес изменения в репертуар.

Мнения пользователей сайта ПАИ по вопросу введения QR-кодов разделились.