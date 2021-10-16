Вандализм исчезнет, когда будет обеспечена неотвратимость наказания — псковский губернатор

11:50, 16 октября 2021, ПАИ

«Вандализм исчезнет только тогда, когда будет обеспечена неотвратимость наказания. А для этого нужна не только техника, но и неравнодушные, сильные, профессиональные специалисты в полиции», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в Instagram.

Ранее он встретился с теми, кому удалось оперативно раскрыть преступление вандалов в Финском парке. Эту непростую задачу выполнили оперуполномоченный уголовного розыска младший лейтенант полиции Олег Терин и слушатель пятого курса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России младший лейтенант полиции Александр Петров. «Им удалось отыскать виновных исключительно благодаря своему профессионализму и оперативным навыкам», – заметил Михаил Ведерников.

Виновники дали признательные показания, и после суда город обязательно узнает фамилии этих «героев», заверил губернатор.