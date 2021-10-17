Более 45 тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса

15:41, 17 октября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области вылечились от коронавируса 45 727 пациентов, из них 182 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период зафиксировано 54 159 случаев заболевания, в том числе 254 — за минувшие сутки. 846 жителей региона скончались от COVID-19. Проведено 574 432 теста на коронавирус. За сутки прирост составил 2132.

Напомним, в Псковской области выявили два новых очага коронавируса. Всё о четвёртой волне COVID-19 читайте здесь.