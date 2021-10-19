Псковичей призывают рассчитаться по долгам за электроэнергию до 1 ноября

12:34, 19 октября 2021, ПАИ

У жителей Псковской области есть две недели, чтобы оплатить долги за электричество без пени, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

Размер ежедневной неустойки зависит от суммы долга и ключевой ставки Банка России, отметили в компании.

Пени за прошлые периоды не будут начислены, если до начала ноября потребитель оплатит задолженность и текущие начисления. Без комиссии это можно сделать на сайте Псковэнергосбыта. Оплату можно произвести также в личном кабинете физического лица и в центрах обслуживания компании АО «Псковэнергосбыт».

Больше всего неплательщиков живет в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах. Начисление пени грозит 150 тысячам жителей региона, чей совокупный долг превышает 290 млн рублей.

Узнать сумму долга можно в квитанции и в личном кабинете физлица. Уточнить расчеты можно также в центрах обслуживания Псковэнергосбыта.

Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом.