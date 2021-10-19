Хватит упираться: жители Латвии назвали вакцинацию единственным способом выхода из локдауна

11:25, 19 октября 2021, ПАИ

Жители Латвии считают вакцинацию единственным способом вернуться к нормальной жизни. Новость о введении в стране локдауна, опубликованая на новостном портале DELFI, является одной из самых комментируемых.

«Хотите нормальной жизни - идите прививайтесь. И родственников и знакомых с собой тащите, - написал один из пользователей. - Хватит упираться. Уже объективно нет другого выхода кроме этого. Сами до этого и довели своими страшилками о вакцине. Благодаря комендантскому часу у вас появилась прекрасная возможность повысить немного свою образованность и узнать побольше о прививках не из «Фейсбука» и через десятые уста «А подруга моей мамы сказала, что у нее троюродный брат дяди после прививки умэр».

Также люди предполагают, что противники вакцинации всё же сделают прививки, когда им надоест сидеть дома. По мнению местных жителей, нужно было, как в Литве, уже с начала сентября всех непривитых не пускать в магазины, «а теперь предсказуемо из-за некоторых не особо трезвомыслящих страдать будут все».

«Меня волнует моя зарплата и как за все платить. Я привилась. И что...сколько людей умрет мне не важно… Хоть миллион. Для популяции это не как не важно. То что происходит с людьми они заслужили. Жаль, что смертность от вируса не 50%», - поделилась своим мнением подписчица.

«Раньше бегали, чтобы успеть купить алкоголь, теперь будем бегать за сосисками! Судная ночь и Голодные игры начинаются!» - сокрушается другой пользователь.

В целом жители Латвии сошлись во мнении, что от прививки уже никуда не деться и это единственный выход, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Граничащая с Псковской областью Латвия планирует ввести локдаун с 21 октября. Если кабинет министров утвердит пакет мер на чрезвычайном заседании 20 октября, они будут действовать до 15 ноября. В частности, планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Осенние каникулы продлят на одну неделю. После 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, остальные уходят на удаленное обучение еще на две недели. Обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будет идти удаленно. Закроются все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости. Кроме того, в Латвии приостановят работу парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания, будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Власти страны принесли извинения всем вакцинированным жителям Латвии и заверили, что через 4 недели работа магазинов, поставщиков услуг возобновится, но только для людей, которые могут предъявить сертификат о прививке или перенесенном заболевании.

В Псковской области в настоящее время действуют менее жёсткие ограничения. Однако губернатор Михаил Ведерников не исключает возможности введения локдауна в регионе.