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О выходных, кино и нововведении Instagram – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Приветствую вас, дорогие полуночники! С вами на сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович и это - "Хороший дайджест", место, где нет плохих новостей.

Сразу два профессиональных праздника отмечали вчера, 20 октября. Ну, во-первых, это был Международный день повара. Как говорится, повар должен быть толстым, а бухгалтер - в очках! Каким должен быть тогда авиадиспетчер? Это вторая профессия, людий которой отмечают свой праздник в этот день. Накидайте свои варианты в комментарии. Удивимся вместе.

Владимир Путин из-за скорого развития пандемии в России подписал указ о выходных с 30 по 7 октября. Замечу, что эти дни даются не для того, чтобы шляться по кафешкам, киношкам, друзьям, а для того, чтобы вы смогли посидеть дома. Вакцинированные могут заболеть, но не тяжело и умирают гораздо легче. При этом федеральные власти обещаот сохранить заработную плату

Циклон «Игнац» принесёт в Псковскую область шквалистый ветер, дожди, мокрый снег и гололед. Аналогичная непогода ждет Новгородскую, Вологодскую, Мурманскую области и Карелию. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до пятницы. А что вы хотите? Даже осень уходит и надвигается зима.

Две новости, которые не могут не порадовать. На закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий для медицинских учреждений Псковской области будет выделено почти полмиллиарда рублей. И международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги получил разрешение на прием рейсов из Египта, Турции и Белоруссии. Значит, не топчемся на месте, а всё-таки двигаемся вперёд.

Не успел новый фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» выйти на стиминговой площадке «КиноПоиск HD», как кинообозреватель ПАИ посмотрел этот фильм, оценил и выдал на гора рецензию. Обязательно почитайте, чтобы потом составить своё мнение.

 В паблике зоозащитной организации «Шанс» появился призыв о помощи. Нужна не очень большая армейская палатка. У кого есть бесхозная, помогите людям!

И напоследок расскажу о том, что Instagram наступил сам себе на горло и всё таки ввёл публикацию фото и видео с десктопной версии программы. Раньше с компьютера этого было сделать нельзя. Только с телефона. Из-за этого многие считали программу неудобной. Наконец-то Instagram развернулся к Ивану передом, а к лесу - задом.


 

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