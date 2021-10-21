Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

КУМИ Пскова зафиксировал незаконное владение гостевым домом на улице Воеводы Шуйского участком в 200 кв.м

Комитет по управлению муниципальным  имуществом администрации Пскова еще 20 февраля 2021 года выдал предписание ООО «Северная Орхидея», которой принадлежит гостевой дом  «У Покровки» на улице Воеводы Шуйского, дом 17,  об устранении нарушения земельного законодательства.  Копия этого документа оказалась в распоряжении редакции ПАИ.

В документе сказано, что с 17 по 20 февраля 2021 года комиссия провела внеплановую  выездную проверку в отношении ООО «Северная Орхидея», являющегося собственником участка, расположенного по адресу: ул. Воеводы Шуйского, д.17.

В ходе проверки проводились линейные замеры участков, относящихся к гостевому дому «У Покровки».  Установлено, что ООО «Северная Орхидея» фактически заняла части двух участков, один из которых, площадью в 200 кв.м, является собственностью города.

В документе делается вывод, о том, что  «в ходе проверки выявлено нарушение земельного законодательства, а именно статей 25, 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, выразившегося в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ. Данное нарушение допущено ООО «Северная Орхидея», значится в документе.

Предписание, выданное компании, обязывает ее до 20 августа 2021 года освободить занимаемый участок общей ориентировочной площадью 200 кв.м или оформить на занимаемые части земельных участков, правоустанавливающие документы.

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

21 октября 2021

Осенние каникулы в псковских школах начнутся уже с 25 октября
21 октября 2021

В Псковской области ужесточили противоэпидемические меры

21 октября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда плохое настроение – повод обратиться к врачу
21 октября 2021

В Великолукском районе введён карантин по бешенству
21 октября 2021

За серию фоторабот гдовичка Залина Рамазанова стала номинантом журналистского конкурса «СеЗам-2021»
21 октября 2021

Журналистка «Псковской правды» победила на «СеЗаме-2021»
21 октября 2021

Лонгрид «Псковской правды» отметили на конкурсе «СеЗам-2021»

21 октября 2021

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...