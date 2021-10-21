КУМИ Пскова зафиксировал незаконное владение гостевым домом на улице Воеводы Шуйского участком в 200 кв.м

21:17, 21 октября 2021, ПАИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова еще 20 февраля 2021 года выдал предписание ООО «Северная Орхидея», которой принадлежит гостевой дом «У Покровки» на улице Воеводы Шуйского, дом 17, об устранении нарушения земельного законодательства. Копия этого документа оказалась в распоряжении редакции ПАИ.

В документе сказано, что с 17 по 20 февраля 2021 года комиссия провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Северная Орхидея», являющегося собственником участка, расположенного по адресу: ул. Воеводы Шуйского, д.17.

В ходе проверки проводились линейные замеры участков, относящихся к гостевому дому «У Покровки». Установлено, что ООО «Северная Орхидея» фактически заняла части двух участков, один из которых, площадью в 200 кв.м, является собственностью города.

В документе делается вывод, о том, что «в ходе проверки выявлено нарушение земельного законодательства, а именно статей 25, 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, выразившегося в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ. Данное нарушение допущено ООО «Северная Орхидея», значится в документе.

Предписание, выданное компании, обязывает ее до 20 августа 2021 года освободить занимаемый участок общей ориентировочной площадью 200 кв.м или оформить на занимаемые части земельных участков, правоустанавливающие документы.

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.