В Пскове проходят рейды по точкам общественного питания

15:13, 26 октября 2021, ПАИ

В Пскове проходят рейды по проверке соблюдения антиковидных мер точками общественного питания.

Корреспондент ПАИ побывал на одном из таких мероприятий, которое проводил комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области совместно с правоохранительными органами.

Только в одном кафе обнаружили нарушение — отсутствие термометрии. Комментируя причину отсутствия термометрии, девушка-администратор ответила, что была занята, а действия сотрудника, который обслуживал стол, комментировать отказалась. Результатом этих действий стал протокол.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Директор одного из заведений рассказала, как изменилась жизнь после введения ограничительных мер: «Посетителей стало меньше, так как запрещены банкеты на территории Псковской области. Мы всегда проверяем температуру у наших гостей, всегда подходим сами. На входе у нас стоит антисептик и есть табличка «Позовите официанта». Это сделано для того, чтобы сотрудник мог вовремя среагировать и подойти к гостю».

В кафе, где сотрудники соблюдали термометрию и выдавали маски, многие уточняли у сотрудников комитета, каким образом будет происходить проверка на наличие QR-кодов, которые с 30 октября будут обязательны при посещении кафе и ресторанов.

Представители комитета не только рассказывали правила проверки кодов у посетителей, а также пояснили, что сотрудники общественного питания имеют право спрашивать у посетителей документы, удостоверяющие личность, чтобы проверить данные QR-кода. Посетители, которые будут отказываться показывать документ или код, не будут обслуживаться на территории заведений.

Кроме того, сотрудник комитета рассказал, что частой причиной нарушений в точках общественного питания является термометрия. За месяц сотрудниками было оформлено 5 протоколов о нарушении указа губернатора.

Согласно указу, административное правонарушение может стоить должностному лицу от 10 до 50 тысяч рублей, а для организаций - от 100 до 300 тысяч.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Псковской области объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.