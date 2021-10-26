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Общество

В Пскове проходят рейды по точкам общественного питания

В Пскове проходят рейды по проверке соблюдения антиковидных мер точками общественного питания.

Корреспондент ПАИ побывал на одном из таких мероприятий, которое проводил комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области совместно с правоохранительными органами.

Только в одном кафе обнаружили нарушение — отсутствие термометрии. Комментируя причину отсутствия термометрии, девушка-администратор ответила, что была занята, а действия сотрудника, который обслуживал стол, комментировать отказалась. Результатом этих действий стал протокол.

  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ
  • Проверка общепита на соблюдение коронавирусных ограничений
    Фото: ПАИ

Директор одного из заведений рассказала, как изменилась жизнь после введения ограничительных мер: «Посетителей стало меньше, так как запрещены банкеты на территории Псковской области. Мы всегда проверяем температуру у наших гостей, всегда подходим сами. На входе у нас  стоит антисептик и есть табличка «Позовите официанта». Это сделано для того, чтобы сотрудник мог вовремя среагировать и подойти к гостю».

В кафе, где сотрудники соблюдали термометрию и выдавали маски,  многие  уточняли у сотрудников комитета, каким образом будет происходить проверка  на наличие QR-кодов, которые с 30 октября будут обязательны при посещении кафе и ресторанов.

Представители комитета не только рассказывали правила проверки кодов у посетителей, а также пояснили, что сотрудники общественного питания имеют право спрашивать у посетителей документы, удостоверяющие личность, чтобы проверить данные QR-кода. Посетители, которые будут отказываться показывать документ или код, не будут обслуживаться на территории заведений.

Кроме того, сотрудник комитета рассказал, что частой причиной нарушений в точках общественного питания является термометрия. За месяц сотрудниками было оформлено 5 протоколов о нарушении указа губернатора.

Согласно указу, административное правонарушение может стоить должностному лицу  от 10 до 50 тысяч рублей, а для организаций - от 100 до 300 тысяч.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Псковской области объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

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