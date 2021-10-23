Псковичка Юлия Пересильд сравнила модуль МКС с кухней в хрущевке

11:47, 23 октября 2021, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире они рассказали ведущему о своих впечатлениях о полёте и съемке фильма «Вызов» на МКС.

Рассказывая про МКС, Юлия Пересильд отметила, что один из модулей по размерам был не больше кухни в хрущевке.

«Пространство вытянутое, модули очень узкие, и в главном служебном модуле живут все участники экспедиции, - отметила Пересильд. – Один бежит, другой крутит велосипед, тут же люди едят, тут же и туалет».

Ранее актриса рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю.

17 октября в Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18». Члены съёмочной группы фильма «Вызов» провели в космосе 12 дней.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.