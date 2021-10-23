Пересильд: В космосе чувствуешь себя феей-нимфой

12:13, 23 октября 2021, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире они рассказали ведущему о своих впечатлениях о полёте и съёмке фильма «Вызов» на МКС.

«Говорят, что космос — это не для женщин, но мне всё время хотелось танцевать, потому что я чувствовала себя феей-нимфой или балериной», — поделилась впечатлениями Юлия Пересильд.

Псковичка также рассказала, что не испытывала проблем со сном на борту МКС и очень быстро засыпала.

Во время программы Юлия Пересильд также рассказала о своём самочувствии после возвращения на Землю и сравнила модуль МКС с кухней в хрущёвке.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.