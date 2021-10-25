Ужесточение антиковидных мер позволит сбить темпы прироста заболеваемости, уверен Александр Нестерук

16:49, 25 октября 2021, ПАИ

Ужесточение антиковидных мер позволит сбить темпы прироста заболеваемости. На это рассчитывают и медики, и руководство страны, заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук корреспонденту Псковского агентства информации.

Он отметил, что складывающаяся эпидемиологическая ситуация в области требует серьезных, решительных мер. «Это характерно не только для Псковской области, но и в целом для Российской Федерации. Ситуация во всех регионах примерно одинаковая — отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», - констатировал Александр Нестерук.

По его словам, Псковская область является одним из лидеров среди регионов РФ по распространению коронавируса, за последние сутки заболеваемость составила 44,9 на 100 тыс. населения, что почти на 70% больше, чем в целом по стране. «По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения мы занимаем 6-е место в России. Поэтому мы, как никто другой, должны были предпринимать меры», - подчеркнул главный санитарный врач региона.

По его мнению, перевод на дистанционное обучение студентов, прекращение занятий в школах, прекращение работы ряда организаций в нерабочие дни позволит максимально не допустить распространения заболевания и положительно скажется на статистике. Он напомнил, что занятия в школах ранее уже прерывали, в результате произошло значительное снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди школьников. По словам эксперта, сейчас в регионе уже отмечается снижение по детям.

Александр Нестерук добавил, что именно дети зачастую являются источником заболевания в семьях, в том числе где есть бабушки и дедушки. Он уточнил, что лица старше 60 лет — наиболее уязвимая группа, поэтому приняты серьезные меры по защите здоровья этой категории граждан. В настоящее время наибольшее количество ковидных коек в стационарах занимают именно лица предпенсионного и пенсионного возраста, причем заболевание они переносят тяжелее. «Надеемся, что принятые меры позволят стабилизировать ситуацию и сбить волну», - заявил врач.

Он также заметил, что нерабочие дни и ряд других принятых ограничений вряд ли будут продлены после 7 ноября, потому что это огромная нагрузка на бизнес, потеря доходов части предприятий.

Александр Нестерук призвал всех серьезно отнестись к ограничительным мероприятиям, так как это важная государственная мера, призванная прервать эпидемиологические цепочки и добиться снижения заболеваемости в стране. По его словам, важно, чтобы люди постарались провести это время с пользой для здоровья, не искать развлечений, провести время дома и избежать большого количества контактов, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье всей популяции.