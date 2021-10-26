51 протокол составили за нарушение антиковидных мер в Псковской области в октябре

14:59, 26 октября 2021, ПАИ

В октябре в Псковской области сотрудники регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике совместно с полицейскими провели более 100 рейдов по соблюдению противоковидных мер. По результатам рейдов в отношении граждан составили 51 протокол. Об этом сообщил руководитель профильного комитета Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 октября.

По словам Андрея Михеева, чаще всего в ходе рейдов выявляли нарушения масочного режима. Он напомнил, что за нарушения масочного режима предусмотрены штрафы, причём как для физических и должностных лиц, так и для организаций. «Практика разная, недавно суд вынес решение на два торговых центра на Завеличье по 50 тысяч штрафа каждому», – сказал он и добавил, что после штрафов в этих торговых центрах стали контролировать соблюдение противокоронавирусных мер.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал жителям региона о грядущих ограничениях.

Добавим, что в Псковской области также усилены ограничительные меры в отношении пожилых граждан.