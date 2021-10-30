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В преддверии нерабочих дней Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

В преддверии нерабочих дней губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое еженедельное видеообращение и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что эпидситуация остаётся крайне напряжённой, но наметились две положительные тенденции. «Можно с осторожностью сказать, что в ближайшее время есть все шансы пройти пик распространения инфекции», – заявил он.

Губернатор напомнил, что с 30 октября начинается период нерабочих дней, объявленный президентом. По его словам, за эти 10 дней нужно сделать всё, чтобы разорвать цепочки заболеваемости. Если этого не произойдёт, то в Псковской области могут ввести локдаун.

Также в регионе начинает действовать система QR-кодов – теперь будут нужны для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. «Мы сохранили возможность работать для этих отраслей, но будем требовать неукоснительного исполнения действующих ограничений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также он сказал несколько слов о вакцинации. «Динамика прививочной кампании за прошедший месяц существенно выросла. Настолько, что в некоторых пунктах снова появились очереди. Поэтому по вашим обращениям графики работы мобильных пунктов вакцинации в Пскове и Великих Луках были изменены», – сообщил губернатор.

Он попросил жителей Псковской области со всей серьёзностью отнестись ко всем действующим ограничениям. «Каждый из нас в нерабочие дни должен минимизировать социальные контакты, помочь разорвать цепочки заболеваемости и снизить динамику распространения инфекции», – подытожил глава региона.

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