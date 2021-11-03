В Москве не будут продлевать нерабочие дни

14:16, 03 ноября 2021, ПАИ

В Москве не планируют продлевать нерабочие дни. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

По его словам, динамика заболевания стабилизировалась: это касается и выявляемости коронавируса, и госпитализации больных с тяжелым течением болезни.

Мэр добавил, что столица с 8 ноября вернется к обычной жизни, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. В частности, в Москве введен режим самоизоляции для пожилых горожан, компаниям необходимо обеспечить перевод на дистанционную работу 30% штата. Вход в музеи и театры с понедельника будет возможен только по QR-кодам. Сергей Собянин снова призвал москвичей вакцинироваться.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Москве нерабочие дни начались с 28 октября. На данный момент их планируют продлить в ряде регионов, в том числе в Новгородской области. Псковский губернатор Михаил Ведерников заявил, что таких планов нет.