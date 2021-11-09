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Премия "Народное признание"

Себежский центр «Добрый стоматолог» номинирован на «Народное признание»

Себежский центр дентальной имплантации и стоматологии «Добрый стоматолог» поборется за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Сервис». Заявку прислала себежская районная газета «Призыв».

В тексте заявки отмечается, что «Добрый стоматолог» — это прекрасный пример того, как благодаря усердию, таланту, любви к саморазвитию и труду мечта превращается в историю успеха. Центр дентальной имплантации и стоматологии «Добрый стоматолог» поражает уровнем профессионализма и высококлассного сервиса даже столичных пациентов, именно это делает его абсолютно исключительным явлением.

За 10 лет из небольшого кабинета вырос современный центр имплантации с самым высокотехнологичным оснащением: компьютерный томограф, 2 дентальных микроскопа (3D-микроскоп – первый в России аппарат такого уровня), 3D-принтер, внутриротовой сканер, собственная зуботехническая лаборатория, 5 врачей, 3 зубных техника, средний и младший персонал стараются сделать лечение не только качественным, но и максимально комфортным.

«Это единственная клиника в Псковской области, где и лечение, и протезирование проводится с применением микроскопа. Единственный в области аппарат транскожной электронейростимуляции позволяет решать сложные задачи полного протезирования. За время работы в центре установлено свыше 2000 имплантов, накоплен огромный опыт в имплантации и костной пластике, в том числе с использованием авторских методик. На сегодняшний день центр имеет известность не только среди пациентов, но и коллеги-стоматологи регулярно посещают клинику для совершенствования своих навыков в работе с новыми технологиями», - подчеркнули авторы заявки.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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