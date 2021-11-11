Сергей Потапов: Псковский театр драмы находится на пике популярности

20:00, 11 ноября 2021, ПАИ

Якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал о популярности Псковского театра драмы в России.

«Театр драмы находится на пике популярности, по всей России об этом театре говорят, – отметил Сергей Потапов. – Я с удовольствием приехал сюда работать».

Отметим, что якутский режиссёр в настоящее время находится в Пскове и готовится к фестивалю «Потапов-фест», который пройдёт с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы.

Ранее Сергей Потапов рассказал, что ждёт псковского зрителя на «Потапов-фесте».