В Псковской области сделали свыше 642 тысяч тестов на COVID-19

09:59, 19 ноября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области сделали 642 050 тестов на COVID-19, за сутки прирост составил 1 927 исследований. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период в регионе подтвердились 63 525 случаев коронавируса, болезнь победили 54 365 пациентов. В области умерли от коронавируса 1006 человек.

Напомним, загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области снизилась до 68%.