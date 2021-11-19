Об опасности коронавируса у детей рассказала псковский педиатр

10:53, 19 ноября 2021, ПАИ

Опасность коронавирусной инфекции у детей недооценивается, заявила врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф, пишет газета «Псковская правда».

Алина Корф отметила, что у детей также бывают тяжёлые осложненные случаи течения болезни. Кроме того, они являются важным звеном в эпидемиологическом плане: дети могут быть переносчиками инфекции.

По словам педиатра, в случае насморка ребёнка чаще всего оставляют с бабушкой. «Ребенок в это время может болеть коронавирусной инфекцией и заразить бабушку. Пожилые люди переносят заболевание очень тяжело, могут попасть в больницу. Даже возможно осложненное течение инфекции, потому что многие имеют сопутствующие заболевания, не привиты», - подчеркнула врач-педиатр.

Чаще всего дети заражаются от взрослых, в 90% случаев заражения происходят в семейном очаге. Дети поступают в больницу с лёгким и среднетяжелым течением заболевания.

Основными симптомами являются насморк, кашель, катаральные явления. При среднетяжелой форме наблюдается пневмония.

«С этой волной мы видим кишечные проявления: рвота, жидкий стул, повышение температуры. У детей они встречаются чаще, чем у взрослых. Поэтому, если у ребенка появился насморк, но в то же время наблюдается жидкий стул, нужно насторожиться», - заметила педиатр.

При этом тяжелое течение болезни наблюдается у детей, которые имеют сопутствующие заболевания.

Для того чтобы избежать заболевания, Алина Корф рекомендует соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки, а также промывать нос, а родителям – вакцинироваться от коронавиурса, чтобы обезопасить детей.

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