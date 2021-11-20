Скульптор – о псковском памятнике Петру I: Внутри как Терминатор

11:38, 20 ноября 2021, ПАИ

Скульптор Антон Гордиенко рассказал Псковскому агентству информации, из чего создаётся памятнику Петру I в Пскове.

Памятник Петру I в Пскове сделан из арт-бетона: стандартный раствор отличается специальными добавками, которые мастера держат в секрете и которые делают искусственный камень более пластичным. В основе скульптуры высотой больше двух метров сварной каркас из толстой арматуры: он обеспечивает жёсткость конструкции.

«Внутри он у нас как Терминатор», — заметил Антон Гордиенко.

Скульптор Антон Гордиенко также рассказал, что взял за основу памятника Петру I образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», — заметил скульптор.

«Пётр I сказал, что нужно создать такой орган, который уничтожил бы или ослабил зло, которое проистекает от беззакония, неправосудия, взяточничества. Когда мы увидели от нашего коллектива, от работников прокуратуры такое предложение [установить памятник на территории областной прокуратуры. — ПАИ], естественно комиссия по утверждению плана поддержала и приняла такое решение», — отметила официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова.

Напомним, памятник Петру I отливают прямо в палатке, которая установлена перед зданием областной прокуратуры в Пскове. Скульптура создаётся из арт-бетона, внутри — металлические конструкции. Работы выполняются с помощью болгарки и бормашины. После завершения работ памятник покроют бронзой.

Открытие памятника запланировано на день празднования 300-летия прокуратуры России, 12 января 2022 года. Ранее главный архитектор Псковской области – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утверждён. Кроме того, согласован план благоустройства сквера у здания прокуратуры.

О том, как проходят работы и как монумент выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже, а также в специальном видеосюжете ПАИ.