Музейщики рассказали, как Пётр I помог современным псковским археологам

13:28, 20 ноября 2021, ПАИ

Музейщики рассказали Псковскому агентству информации, как император Пётр I помог современным псковским археологам.

Император Пётр I оставил заметный след не только в Санкт-Петербурге, но и на Псковщине. Так, накануне Северной войны он заметно изменил городской ландшафт, ожидая нападения здесь шведов царь повсеместно подсыпал старинные стены землёй. Это был обычный для того времени способ усилить оборонительное сооружение. 300 лет спустя благодаря царской инициативе псковские археологи сделали уникальное открытие.

«Петровские бастионы сохранились повсеместно по всему городу. Известно, так называемая рождественская батарея в Псковском кремле, когда Пётр I снёс главки у трёх церквей и засыпал их землёй, естественным консервантом, в последствии учёные раскрыли эти храмы и оказалось, что там имеются в прекрасной сохранности фрески, настенная живопись», – рассказала начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Псково-Изборского музея-заповедника Марина Николаева.

Напомним, памятник Петру I отливают прямо в палатке, которая установлена перед зданием областной прокуратуры в Пскове. Работы выполняются с помощью болгарки и бормашины. Скульптура создаётся из арт-бетона, внутри – металлические конструкции, и как отмечает скульптор Антон Гордиенко, это роднит памятник и Терминатора. После завершения работ памятник покроют бронзой. За основу памятника Петру I Антон Гордиенко взял работу французского скульптора Этьена Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге.

«Пётр I сказал, что нужно создать такой орган, который уничтожил бы или ослабил зло, которое проистекает от беззакония, неправосудия, взяточничества. Когда мы увидели от нашего коллектива, от работников прокуратуры такое предложение [установить памятник на территории областной прокуратуры. — ПАИ], естественно комиссия по утверждению плана поддержала и приняла такое решение», — отметила официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова.

Открытие памятника запланировано на день празднования 300-летия прокуратуры России, 12 января 2022 года. Ранее главный архитектор Псковской области – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утверждён. Кроме того, согласован план благоустройства сквера у здания прокуратуры.

О том, как проходят работы и как монумент выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже, а также в специальном видеосюжете ПАИ.