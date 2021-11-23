27 ноября пройдет юбилейный концерт псковского ансамбля «Сказ» в ГКЦ Пскова

16:59, 23 ноября 2021, ПАИ

В эту субботу, 27 ноября, в городском культурном центре Пскова состоится юбилейный концерт в честь 45-летия псковского ансамбля «Сказ», на который был приглашен вокальный ансамбль из Великих Лук «Традиция». Об этом сообщил руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» Константин Абабков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 ноября.

За 45 лет существования ансамбля коллектив сыграл около 3600 концертов в Псковской области и за рубежом.

На данный момент ансамбль состоит из 28 участников: 14 человек, которые состоят в музыкальной группе, 12 человек из танцевальной группы, а также три солиста — Светлана Дмитриева, Мария Абабкова и студент колледжа.

Как уточняет Абабков, для своих выступлений берется музыка псковских авторов, которая играется с современным звучанием в XXI веке. Коллектив постоянно экспериментирует, добавляя в репертуары как известные и классические произведения, так и современные.

Кроме того, 23 ноября ансамбль «Сказ» дал небольшой концерт в медиацентре Псковского агентства информации. Также Константин Абабков рассказал, как отразилась пандемия на гастрольной деятельности ансамбля «Сказ».

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