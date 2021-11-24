Михаил Ведерников прокомментировал введении обязательной вакцинации студентов в Псковской области

23:27, 24 ноября 2021, ПАИ

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Решение об обязательной вакцинации совершеннолетних студентов псковских вузов и колледжей телеканалу РБК прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что все решения, связанные с коронавирусной инфекцией, обсуждаются коллегиально.

«В Псковской области эпидситуация непростая. Мы, к сожалению, входим в десятку регионов с наибольшей динамикой распространения заболеваемости. Период нерабочих дней позволили статистику выровнять. Положительная тенденции охватывают далеко не все возрастные категории. Среди молодых людей 18-19 лет наблюдается рост заболеваемости, причём существенный - 18%. Студенты - мобильная социальная группа. Чтобы не переводить всю эту активность в дистанционный формат, Роспотребнадзор принял решение ввести обязательную вакцинацию. Полномичия для этого у региона есть. Но хочу обратить внимание, что это не решение региональных властей. Это обращение ректора ПсковГу и совета ректоров Псковской области в Роспотребнадзор. В связи с этим было принято такое решение», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор Псковской области прокомментировал введение QR-кодов на транспорте в Псковской области.