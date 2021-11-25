Псковский врач рассказала об особенностях COVID-19 у больных с «фоновыми» заболеваниями

10:14, 25 ноября 2021, ПАИ

Пациентов, которые помимо COVID-19 имеют фоновые заболевания, госпитализируют в Псковскую областную инфекционную больницу сразу. Об этом «Псковской правде» рассказала заведующая отделением пульмонологии инфекционной больницы Марина Керман.

По её словам, в медучреждении находится много пациентов после перенесённого инсульта. Для этого в штате имеются кардиолог и невролог, которые в случае необходимости назначают больным дополнительную терапию.

При этом, как отметила врач, течение коронавируса осложняется при сопутствующих заболеваниях.

«Ковид поражает сосуды всего организма, а не только легких. Ситуация осложняется, когда у человека уже имеется заболевание. Получаются качели: и ковид наносит серьезный ущерб, и идет декомпенсация каких-либо хронических заболеваний. Часто у пациентов бывают гипертонические кризы», - рассказала врач.

Помимо этого, в зоне риска людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пациенты с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца. «Если есть какой-то фон, например, инсульт или инфаркт, такие пациенты требуют повышенного внимания», - отметила врач.

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