Пост принял: в Пскове выбрали нового главу администрации

16:21, 26 ноября 2021, ПАИ

26 ноября состоялась 59-я, очередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Самым главным вопросом повестки стало назначение главы администрации города Пскова — должность стала вакантной ещё в конце сентября. Кто занял пост сити-менеджера города и какие перспективы ждут псковичей, узнала корреспондент Псковского агентства информации.

Всесторонняя поддержка

Руководителя городской администрации в Пскове назначают депутаты по итогам конкурса. Глава Пскова Елена Полонская, как председатель конкурсной комиссии, озвучила итоги отбора: всего поступило три заявления для участия в конкурсе, ко второму этапу (собеседование) были допущены только два кандидата, которые подали полный пакет документов. Один из них — Борис Елкин, исполняющий полномочия главы администрации Пскова с 28 сентября. Также на пост сити-менеджера претендовал первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Иван Родионов. Оба кандидата успешно прошли собеседование, поэтому были представлены для проведения тайного голосования на сессии гордумы.

Руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов заметил, что фракция, региональный президиум и политсовет партии уже давно приняли решение: поддержка будет оказана Борису Елкину.

Депутат Александр Баев (КПРФ) тоже пожелал Борису Елкину победы в конкурсе и заявил о всесторонней поддержке. Не преминул он и задать вопрос и. п. главы администрации: когда в итоге будет отремонтирована Могила Неизвестного Солдата и куда перенаправят выделенные на эти цели средства.

Борис Елкин пояснил, что деньги были выделены из бюджета Псковской области. Контракт так и не разыгран: был всего один участник, но его отклонили в связи с несоответствием дополнительным требованиям к аукционной документации. В итоге город провел переговоры с областью, и деньги были предоставлены на другие цели — новые украшения для Пскова, причем часть из них не уберут после Нового года, они останутся на весь год. Борис Елкин уточнил, что деньги на ремонт монумента будут выделены в следующем году.

Другой вопрос коммуниста касался квартир для детей-сирот — мол, в текущем году их закупили недостаточное количество. Борис Елкин пояснил, что сейчас рынок недвижимости в городе почти пустой. По его словам, выставленные на сайтах объявлений квартиры — это всего лишь уловки риелторов, чтобы привлечь покупателей. И. п. главы администрации заверил, что переговоры с застройщиками уже проведены, и в 2022 году квартир будет закуплено гораздо больше. Причем не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Депутат от «Справедливой России» Юлия Пожидаева, в свою очередь, заметила, что Борис Елкин - не кабинетный руководитель, за время работы в администрации он уже успел проехать каждый уголок города. «Наша фракция поддержит вас», - заверила она.

Представитель ЛДПР Сергей Барабанов озвучил проблему невысоких зарплат сотрудников администрации города и поинтересовался, не планирует ли Борис Елкин проиндексировать оплату труда городских чиновников.

Борис Елкин согласился, что вопрос зарплат очень серьезный, и их увеличение — одно из направлений, которое прорабатывается совместно с администрацией региона. При этом, заметил он, не стоит забывать, что нужно заботиться об уровне благосостояния граждан. «Мало увеличить зарплаты чиновникам, нужно еще получать от них результат», - уверен Борис Елкин. В итоге он заручился поддержкой и фракции ЛДПР.

И. п. главы администрации города констатировал, что есть много вопросов, которые в данный момент актуальны. «Я думаю, у нас будет тесное плотное взаимодействие на всех уровнях, - обратился он к депутатам и выразил надежду на взаимопонимание. - Если выстроим работу правильно, мы вместе придем к высоким результатам». Он также подчеркнул, что нынешний состав Псковской городской Думы приложил немало усилий для того, чтобы в городе произошли позитивные изменения во многих сферах.

К Ивану Родионову вопросов практически не возникло — отчасти потому, что многие депутаты на сессии увидели его впервые. «Что или кто побудил вас принять участие в этом конкурсе, зачем вам это?» - поинтересовались парламентарии.

Иван Родионов заявил, что это его личное решение: «Для меня это хороший опыт. Я свою трудовую деятельность начинал именно в администрации города. Понимаю, что Борису Андреевичу несколько проще в этом плане, потому что у него было более 100 дней, чтобы погрузиться в проблемы города. Но я хочу попробовать свои силы. У меня есть достаточно опыта и знаний, чтобы претендовать на эту должность».

Работать на результат

В результате за Бориса Елкина проголосовал 21 депутат, второй кандидат получил поддержку двух парламентариев.

Борис Елкин поблагодарил депутатов Псковской гордумы за поддержку его кандидатуры: «Я уже, в принципе, четыре месяца работаю в администрации города Пскова. Вижу, что действительно большой объем работы проделали и до этого, но есть моменты, которые необходимо еще доработать. Совместно с гражданами, с депутатами мы будем принимать волевые решения, где-то политические решения, но будем работать во благо граждан и, конечно же, привлекать дополнительные инвестиции, создавать дополнительные объекты строительства».

По его словам, чтобы областной и федеральные центры хорошо оценили работу и дополнительно возможно было бы привлечь федеральные и областные средства, необходимо «справиться с той ситуацией, которая есть сейчас» и показать слаженную и хорошую работу для того, чтобы сделать «задел на будущее».

«Поэтому в этом ключе мы планируем работать дальше, и надеюсь, что у нас все получится. Нас впереди ждет большая совместная работа на благо города. Приложу все усилия, чтобы сделать его еще краше, комфортнее и привлекательнее для горожан и туристов. С проблематикой города знаком, и в полной мере осознаю ответственность и спектр задач, которые стоят перед администрацией и мной лично. Намерен работать на результат, привлекая инвестиции и дополнительное финансирование. Уверен, что впереди нас ждет еще больше интересных и значимых инициатив и проектов, полезных для псковичей!» - отметил Борис Елкин.

«Задач перед муниципальным образованием очень много, и команда у нас сегодня очень сплоченная», - заметила глава Пскова и поздравила Бориса Елкина с назначением.

Депутаты присоединились к поздравлениям и пожелали новому главе администрации города удачи, терпения и мужества.

Бюджетные вопросы

Затем парламентарии перешли к обсуждению ряда бюджетных вопросов. Об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев текущего года доложила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Она отметила, что плановые назначения по доходам бюджета Пскова увеличились на сумму 762,4 млн рублей, по расходам бюджета - на 792,1 млн рублей.

Также докладчик сообщила, что за отчетный период доходы муниципального бюджета исполнены на 58,5% от запланированных годовых назначений и составили 4,1 млрд рублей. В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы превысили 32%, безвозмездные поступления - 67,8%.

Кроме того, депутаты обсудили изменения в бюджет города на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов. По словам Тамары Винт, доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на сумму 46,7 млн рублей, на ту же сумму вырастут и расходы. Данные средства будут потрачены, в частности, на приобретение жилья для детей-сирот (16,9 млн рублей), финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (4,1 млн рублей), световое украшение города к Новому году (10 млн рублей). Также деньги направят на заработную плату работникам детских дошкольных учреждений, выплату компенсации педагогическим работникам за проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) и общего государственного экзамена (ОГЭ).

Более 4 млн рублей выделено из резервного фонда Псковской области. Из них 3,9 млн рублей пойдут на завершение строительства детского сада на 120 мест на улице Коммунальной в Пскове. Еще 112, 5 тыс. рублей - на участие псковских школьников во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных». За счет дополнительных субсидий 4,1 млн рублей будут направлены на благоустройство парка 300-летия Прокуратуры РФ. Около 1,4 млн рублей предназначены для оплаты сертификатов молодым семьям на приобретение жилья.

В расходной части бюджета также произошли изменения за счет перераспределения средств. Так, учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования, получат 5,1 млн рублей на выполнение муниципального задания. 1,3 млн рублей направят на совершенствование материально-технических условий в детских садах. В отдельных дошкольных учреждениях запланирован текущий ремонт прачечной, санузла, наружной пожарной лестницы, путей эвакуации, будет закуплено и установлено холодильное оборудование. 224 тыс. рублей пойдет на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования, монтаж и пусконаладку пожарной сигнализации.

Более 1 млн рублей предусмотрено на поставку и монтаж опор освещения на территории парка между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем, а также на монтаж новогодних гирлянд. 1,1 млн рублей направят на установку малых архитектурных форм и работы по декоративной подсветке на объекте культурного наследия «Усадьба городская Беклешова Н. А.», на приобретение новогодней иллюминации для украшения сквера имени 60-летия Октября.

В рамках сессии депутаты согласовали увеличение расходов на питание школьников, подискутировали на тему предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование, выяснили судьбу областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Елена Полонская отметила важность того, что бюджет Пскова пополнился на 760 млн рублей. Причем данные деньги будут направлены в основном на социальную сферу. Кроме того, она рассказала, что инвестор, который застраивает новый микрорайон на дальнем Запсковье, на собственные средства построил детский сад, который будет передан на баланс муниципального образования совершенно безвозмездно. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова администрация региона выделит дополнительные 10 млн рублей для приобретения и оснащения оборудованием нового детского сада. «И уже в феврале новое дошкольное учреждение откроет двери для юных псковичей», - заверила глава города.

В заключение Елена Полонская поблагодарила коллег за работу на комитетах и на сессии, пожелала всем удачи. Она напомнила, что 30 ноября состоятся публичные слушания в Городском культурном центре по бюджету города на 2022 год и плановый период. На следующей сессии Псковской городской Думы, которая состоится 7 декабря, будет решаться вопрос по принятию бюджета города в первом чтении.