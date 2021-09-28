Кадровые перестановки и пополнение бюджета: итоги 55-й сессии Псковской гордумы

18:24, 28 сентября 2021, ПАИ

28 сентября состоялась 55-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Депутаты рассмотрели более 60 вопросов, касающиеся жизнедеятельности города. Центральным событием стало освобождение от должности главы администрации Пскова и назначение нового сити-менеджера — пока что с приставкой и. п.

Пост сдал

Александр Братчиков покинул пост главы администрации Пскова в связи с переходом на работу в Псковское областное Собрание. Вопрос о сложении с него полномочий решался тайным голосованием, в ходе которого 18 присутствующих депутатов проголосовали «за», еще двое оказались против.

Глава города Елена Полонская предположила, что последние слишком прикипели к сити-менеджеру и не хотят его отпускать. От лица всех депутатов и себя лично она поблагодарила Александра Братчикова за проделанную работу на благо жителей города, за понимание и поддержку. Она пожелала ему дальнейших успехов и выразила надежду на плодотворное сотрудничество — уже с депутатом Псковского областного Собрания. За добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Пскова Елена Полонская вручила Александру Братчикову цветы и почетную грамоту главы Пскова.

«Спасибо коллеги, особенно, тем двоим», - обратился Александр Братчиков к депутатам городской Думы, назвав их «теперь уже не коллегами, а друзьями». Он констатировал, что за время его пребывания на посту сити-менеджера совместными усилиями было многое сделано. «Все, кто приезжает в Псков, говорят, как он изменился, стал гораздо лучше, уютнее. Это наша с вами совместная заслуга», - добавил Александр Братчиков и пожелал, чтобы и депутаты, и городская администрация в дальнейшем продолжали работать на благо горожан. Тогда, по его мнению, получится достичь еще большего.

В заключение он передал «символы служения городу Пскову» - табличку с надписью «Администрация города Пскова» и микрофон — своему преемнику.

Пост принял

Временно исполняющим полномочия главы администрации Пскова депутаты единогласно назначили Бориса Елкина, который ранее руководил областным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Некоторое время назад он стал заместителем сити-менеджера.

Елена Полонская пожелала ему успехов и выразила уверенность, что его настойчивость и целеустремленность позволят многое сделать на благо жителей города. Глава Пскова отметила, что Борис Елкин - хороший организатор, и для города большая удача получить такого руководителя. От имени всей Думы Елена Полонская поздравила Бориса Елкина с назначением и напомнила о важности тесного взаимодействия и плодотворного сотрудничества.

Депутат Псковской гордумы Дмитрий Барабанов присоединился к поздравлениям. Он заметил, что Борис Елкин активно погружается во многие вопросы муниципалитета. Парламентарий уверен, что вместе получится добиться решения многих вопросов.

Его коллега Денис Иванов, который знаком с Борисом Елкиным много лет, тоже высказал слова поддержи в адрес и. п. главы администрации города. «С хозяйством города Пскова он так же профессионально разберется, как и с нашими дорогами», - уверен Денис Иванов.

«Отдельное спасибо каждому депутату за оказанное доверие, будем работать совместно, решать общегородские задачи», - сказал в ответном слове Борис Елкин. Он заверил, что обязательно подаст документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города. Он поблагодарил собравшихся за продуктивное взаимодействие в те месяцы, которые он уже работает в городской администрации. «Впереди большой объем работ, чтобы сделать наш город более комфортным. Все в наших руках», - добавил Борис Елкин.

Затем гордума досрочно прекратила полномочия депутата Олега Брячака на основании его личного заявления в связи с отставкой по собственному желанию и рассмотрела еще несколько кадровых вопросов. Кандидатуру экс-руководителя пресс-службы ОМСУ Пскова Ларисы Малковой согласовали на должность главного редактора газеты «Псковские новости», а Евграфа Николаева назначили директором Центра образования «Наставник».

Денежный вопрос

В ходе сессии депутаты внесли изменения в городской бюджет на текущий год и заслушали отчет финуправления об исполнении бюджета за первое полугодие 2021 года. С докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она сообщила хорошую новость - доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 341 530,6 тыс. рублей. Часть этих средств будет направлена на усиление мер безопасности в образовательных учреждениях города.

Кроме того, деньги будут выделены на создание скейт-парка, строительство многоквартирного жилого дома в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда, содержание дорог. МП города Пскова «Горводоканал» получит 6,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора. 1 млн рублей направят на ликвидацию последствий пожара в общежитии на улице Киселёва.

8,5 млн рублей выделяется на устройство ФОКОТа в школе №20. Средства предусмотрены и на ремонт могилы Неизвестного солдата, реконструкцию стадиона «Машиностроитель», а также организацию питания школьников.

Что касается первого полугодия 2021 года, Тамара Винт доложила, что за этот период доходы бюджета исполнены на 40,8%, по сравнению с первым полугодием 2020-го показатели выросли на 25%. Расходы за указанный период составили 2 млрд 693 млн рублей, их стало больше на 440 млн, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть этих средств была направлена на реализацию муниципальных программ, общее исполнение по которым сейчас составляет 38,5%. Тамара Винт предупредила, что невысокий показатель связан лишь тем, что в первые полгода обычно заключаются контракты, а их исполнение приходится на вторую половину года.

Чтобы помнили

Также парламентарии приняли решение об установке памятного знака в честь подвига воинов-саперов 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта С. Г. Байкова и бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта А. Д. Костенко. Монумент планируется установить на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста. Он будет посвящен подвигу воинов, которые 8 июля 1941 года приняли смертельный бой и задержали продвижение немецко-фашистских захватчиков.

Депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов назвал памятный знак уникальным. По его словам, проведена масштабная работа по подготовке — работали художники, архитекторы, дизайнеры, поисковики. Для того, чтобы у любого желающего была возможность почтить память павших воинов, на участке, где появится монумент, установят светофор с пешеходным переходом. «Это будет достойный памятник, дань уважения достойным людям», - уверен Фёдор Постнов.

Будет увековечена и память участника Великой Отечественной войны Сергея Борисова — депутаты согласовали установку посвященной ему мемориальной доски. Сергей Борисов также является заслуженным работником физической культуры РСФСР, первым директором Дома спорта.

В заключение депутаты Псковской городской Думы приняли решение наградить почетными грамотами двух сотрудников Псковской городской больницы, которая 28 сентября отметила 120 лет с момента открытия. За добросовестный труд грамоты и денежное поощрение получат старшая медицинская сестра хирургического отделения Екатерина Хитрунова и рентгенолаборант отдела лучевой диагностики Евгения Миенкова.