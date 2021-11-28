Какие изменения внесли в противокоронавирусный указ в Псковской области

13:32, 28 ноября 2021, ПАИ

Корректировки в противокоронавирусный указ прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что показатели эпидситуации говорят, что регион на правильном пути, но смягчать действующие ограничения пока преждевременно. Есть несколько изменений, о которых просили граждане, но которые нельзя принять в силу действующих федеральных требований.

«Прежде всего, это увеличение часов работы общепита и возможность присутствия родителей на детских утренниках. В этой части мы действуем в соответствии с поручением президента и постановлением главного государственного санитарного врача страны. Как только эпидситуация нашими общими усилиями улучшится и стабилизируется, то я обращусь в федеральный оперативный штаб с просьбой отменить эти ограничения», - пообещал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что уровень наполняемости кинотеатров, театров и филармонии увеличен с 50 до 70%. Документы для заселения в гостиницы с 10 декабря будут идентичны тем, что требуются для посещения общепита, фитнес-клубов и так далее. С 20 декабря по 9 января система допуска по QR-кодам будет распространяться на бани и сауны. Сделано это по причине того, что туда переместились новогодние корпоративы из общепита, что создаёт дополнительные риски. В двух районах с наиболее высокой заболеваемостью, Пустошкинском и Пушкиногорском, на 2 недели запрещены массовые мероприятия, а также очные занятия в учреждениях допобразования и спортивных школах.

Последнее решение обусловлено двумя факторами. Во-первых, там зафиксированы множественные нарушения действующих требований. Во-вторых, как следствие, в этих двух муниципалитетах за месяц переболело 2% населения. Это очень много по сравнению с другими районами, уточнил Михаил Ведерников.