Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие изменения внесли в противокоронавирусный указ в Псковской области

Корректировки в противокоронавирусный указ прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что показатели эпидситуации говорят, что регион на правильном пути, но смягчать действующие ограничения пока преждевременно. Есть несколько изменений, о которых просили граждане, но которые нельзя принять в силу действующих федеральных требований.

«Прежде всего, это увеличение часов работы общепита и возможность присутствия родителей на детских утренниках. В этой части мы действуем в соответствии с поручением президента и постановлением главного государственного санитарного врача страны. Как только эпидситуация нашими общими усилиями улучшится и стабилизируется, то я обращусь в федеральный оперативный штаб с просьбой отменить эти ограничения», - пообещал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что уровень наполняемости кинотеатров, театров и филармонии увеличен с 50 до 70%. Документы для заселения в гостиницы с 10 декабря будут идентичны тем, что требуются для посещения общепита, фитнес-клубов и так далее. С 20 декабря по 9 января система допуска по QR-кодам будет распространяться на бани и сауны. Сделано это по причине того, что туда переместились новогодние корпоративы из общепита, что создаёт дополнительные риски. В двух районах с наиболее высокой заболеваемостью, Пустошкинском и Пушкиногорском, на 2 недели запрещены массовые мероприятия, а также очные занятия в учреждениях допобразования и спортивных школах.

Последнее решение обусловлено двумя факторами. Во-первых, там зафиксированы множественные нарушения действующих требований. Во-вторых, как следствие, в этих двух муниципалитетах за месяц переболело 2% населения. Это очень много по сравнению с другими районами, уточнил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

28 ноября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
28 ноября 2021

Михаил Ведерников присоединился к литературному конкурсу в честь Дня матери

28 ноября 2021

С принятием нового статуса территорию Шталаг-372 можно будет изучать — Михаил Ведерников

28 ноября 2021

На вопросы о QR-кодах и вакцинации студентов ответил Михаил Ведерников
28 ноября 2021

Какие изменения внесли в противокоронавирусный указ в Псковской области
28 ноября 2021

Об опасности нового африканского штамма коронавируса рассказал псковский губернатор
28 ноября 2021

Михаил Ведерников: У нас есть шансы встретить Новый год без допограничений
28 ноября 2021

Стали известны подробности пожара в Стругокрасненском районе


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...