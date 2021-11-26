Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы администрации Пскова

17:21, 26 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы администрации города Пскова, об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Хочу сказать искренние слова благодарности городским депутатам за принятое решение и оказанное доверие новому главе городской администрации!» - поблагодарил в посте губернатор.

Также Ведерников отметил профессиональные и личные качества Бориса Елкина, которому, по словам губернатора, удалось на посту председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области за короткие сроки выстроить эффективную работу дорожной отрасли, организовать конкурсные процедуры и взаимодействие с подрядчиками таким образом, что качество автодорожной сети в области существенно выросло.

«Администрация области и я лично будем оказывать всю необходимую поддержку городским властям в реализации задуманных проектов, чтобы наш Псков становился чище, красивее и комфортнее для жизни. Желаю успехов!» - резюмировал губернатор.

Напомним, что Бориса Елкина назначили главой администрации Пскова на 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 26 ноября. За Бориса Елкина проголосовал 21 депутат, второй кандидат получил поддержку 2 парламентариев.

Борис Елкин после завершения сессии Псковской городской Думы поблагодарил депутатов Псковской гордумы за поддержку его кандидатуры на пост главы администрации Пскова.