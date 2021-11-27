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Культура

До 70% увеличилась заполняемость зала в Псковском драмтеатре

С 27 ноября Псковский академический театр драмы может увеличить процент заполняемости зрительного зала с 50 до 70 %. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области о мерах противодействия коронавирусу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В соответствии с новыми данными, «проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 70 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале».

Такое решение не может не радовать, особенно в дни проведения мини-фестиваля «Потапов-фест», гостями которого стали Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска, Альметьевский татарский драматический театр. С сегодняшнего дня зрители, которые ранее не успели купить билеты, смогут попасть на премьеру спектакля «Зойкина квартира» 27 ноября и 1 декабря, на спектакли «Хуума» 28 ноября, «Магазин» 29 ноября, концерт якутской песни и танца «Моя любимая Родина. Пробуждение» 29 ноября, спектакль «Та, которую не ждали» 30 ноября.

При этом на новый спектакль псковского театра «Зойкина квартира» 27 ноября вновь появившиеся билеты выкупили всего за несколько часов, сейчас в продаже остались единичные билеты.

С афишей Псковского театра драмы можно ознакомиться на официальном сайте

О новом спектакле режиссёра Сергея Потапова в Псковском драмтеатре читайте здесь, а об особенностях культуры и кинопроизводства Севера смотрите в специальном видео ПАИ.

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