Франция продлила запрет на въезд из африканских стран

17:31, 28 ноября 2021, ПАИ

На фоне распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» Франция продлевает до 1 декабря запрет на транспортное сообщения с семью странами юга Африки, сообщает РИА Новости.

По итогам пятничного экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения было принято решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.

Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран Южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.

Напомним, что правительство Израиля ввело двухнедельный карантин из-за нового штамма инфекции и будет проверять всех граждан, прибывших из Африки, на наличие нового штамма. Также в аэропорту Нидерландов было выявлено 13 случаев заражения новым штаммом пассажиров, прибывших из ЮАР. В России новый штамм не выявлен.

