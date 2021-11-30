Более 12 тысяч жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды

15:21, 30 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на 11:00 30 ноября из-за продолжающейся непогоды без электроснабжения в Псковской области остаются более 12 тысяч жителей региона. Наиболее сложная ситуация наблюдается в восточной и юго-восточной частях области. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову в ходе рабочей встречи доложил его заместитель Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

По словам Василия Осипова, обрывы сетей в районах продолжаются. В основном это происходит по причине налипания мокрого снега на провода.

«Первые обрывы, зафиксированные 27 ноября, были оперативно устранены сотрудниками псковского филиала «Россети Северо-Запад». В восстановлении объектов электроснабжения в регионе, которые вышли из строя в воскресенье и понедельник, задействованы все областные специалисты. Все они работают в особом режиме. Кроме того, в муниципалитеты стянуты дополнительные бригады из Республики Карелии. Ещё семь нарядов из Архангельской области будут перекинуты на проблемные территории сегодня», – проинформировал Василий Осипов. А затем подробно доложил о решениях, принятых в ходе экстренного заседания регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Глава региона обратил внимание, что по сообщению метеоцентра в ближайший день снегопады продолжатся. Более того, ожидается выпадение месячной нормы осадков. В связи с этим все бригады усиления продолжат работу в Псковской области до полного восстановления электроснабжения в населённых пунктах, несмотря на сложную обстановку во всем Северо-Западном федеральном округе. По словам губернатора, соответствующее решение было принято в ходе переговоров с генеральным директором МРСК «Северо-Запад» Артёмом Пидником. «Руководство компании заверило, что все высоковольтные подключения в районах будут восстановлены до конца дня. Затем энергетики обещают завершить работы на остальных сетевых комплексах», – добавил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул важность усиления мониторинговых мероприятий в населённых пунктах на предмет наличия подключения к электроэнергии, чтобы обеспечить оперативное реагирование и постоянную связь с территориальными управлениями федеральных ведомств. В этой части глава региона поручил вице-губернатору определить в муниципалитетах дополнительные группы ответственных.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за сутки выпало 20 сантиметров снега, но непогода не привела при этом к росту количества дорожно-транспортных происшествий. По состоянию на 9:00 в Псковской области без электроснабжения оставались 673 населённых пункта в 14 районах, более 6 тысяч человек.