Главную новогоднюю ёлку в Пскове планируют установить до 15 декабря

13:32, 01 декабря 2021, ПАИ

Главную новогоднюю ёлку на Октябрьской площади в Пскове планируют установить до 15 декабря. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

По словам Бориса Елкина, для установки главной новогодней ёлки в Пскове, возможно, придётся на день ограничить движение на Октябрьской площади.

Напомним, что в Пскове на Октябрьской площади в последние годы ежегодно монтируют искусственную ёлку высотой 22 метра и весом 4 340 килограммов. Вокруг смонтированной конструкции обычно устанавливают декоративные щиты новогодней тематики. Ёлку также украшают гирляндой и разноцветными шарами разного размера.

О том, как в Пскове делают новогодние украшения, смотрите в специальном видеосюжете ПАИ.