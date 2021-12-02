Партия «Новые люди» пока ищет свой путь, считает Александр Козловский

13:59, 02 декабря 2021, ПАИ

Партия «Новые люди» пока ищет свой путь, заявил в эфире проекта ПАИ-live депутат Государственной Думы Александр Козловский.

«Пока они смотрят в рот другим партиям, ищут свой путь. Посмотрим, что будет дальше», - отметил он. По словам Александра Козловского, на сегодняшний день какую-то оценку деятельности «Новых людей» тяжело давать, это только начало их пути. «Мы видели, как мощно начинали другие партии и во что они сегодня превратились», - заметил депутат.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами ближайшие 5-10 лет.