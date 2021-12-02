Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Партия «Новые люди» пока ищет свой путь, считает Александр Козловский

Партия «Новые люди» пока ищет свой путь, заявил в эфире проекта ПАИ-live депутат Государственной Думы Александр Козловский.

«Пока они смотрят в рот другим партиям, ищут свой путь. Посмотрим, что будет дальше», - отметил он. По словам Александра Козловского, на сегодняшний день какую-то оценку деятельности «Новых людей» тяжело давать, это только начало их пути. «Мы видели, как мощно начинали другие партии и во что они сегодня превратились», - заметил депутат.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами ближайшие 5-10 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

02 декабря 2021

Сформирована делегация Псковской области на съезд партии «Единая Россия» 4 декабря

02 декабря 2021

Александр Козловский пожелал новому главе администрации Великих Лук сохранить энергию

02 декабря 2021

Александр Котов переизбран заместителем председателя ПАСЗР
02 декабря 2021

О господдержке региональных программ капремонта просят правительство парламентарии Северо-Запада
02 декабря 2021

Александр Котов председательствует на конференции ПАСЗР в Санкт-Петербурге
02 декабря 2021

ЕР открыла свыше 5 000 площадок для консультации или помощи
02 декабря 2021

«Единая Россия» подготовила к проекту федерального бюджета поправки на 110 млрд
02 декабря 2021

Первая пресс-конференция Бориса Елкина в должности главы администрации Пскова. Главное

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...