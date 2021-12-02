Актуальный шаманизм. В Пскове завершился «Потапов-фест»

19:21, 02 декабря 2021, ПАИ

Наверняка до фестиваля фамилию Потапов знали в Пскове редкие искушённые театром зрители. Теперь её узнали и узнают у нас многие. И прежде всего — из-за спектакля по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира», который Сергей Потапов поставил на сцене Псковского театра драмы: 27 ноября и 1 декабря прошли два премьерных показа.

Премьера спектакля, собственно, и стала поводом для проведения фестиваля, его главным событием, хедлайнером, «пунктом сборки»: на протяжении почти недели, шесть дней подряд, с 26 ноября по 1 декабря, в Псковском театре драмы происходило нечто необычное для псковского зрителя: исполнялись танцы, звучали песни и игрались спектакли на незнакомых языках, демонстрировались фильмы — всего более десяти художественных событий.

В Псковском театре драмы это уже такая новая традиция — фестивали имени одной творческой личности: в марте этого года состоялся «Данилов-фест», посвящённый творчеству популярного российского драматурга Дмитрия Данилова, теперь вот «Потапов-фест» в знак признания того вклада, который сделал режиссёр Потапов в современное театральное искусство России и мира. Кроме «Зойкиной квартиры» в программу «Потапов-феста» вошли концерт Валентины Романовой-Чыскыырай «Женщина-Sakha», спектакль «Хуума» Театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун», концерт танца народов Севера под названием «Моя любимая Родина. Пробуждение», спектакль Альметьевского татарского драматического театра «Та, которую не ждали», четыре игровых фильма Сергея Потапова разных лет. Своего рода бонусом к фестивалю стали онлайн-лекция известного театроведа, профессора РУТИ-ГИТИСа Анны Степановой о выдающемся режиссёре Андрее Борисове и становлении якутского театра и показ ещё одного спектакля Альметьевского театра – «Магазин» (в рамках нового проекта Псковского театра драмы «Лучшие спектакли России в Пскове»).

Большинство из нас в Республике Саха никогда не бывали и вряд ли будут (как говорится, не в этой жизни), и вот благодаря фестивалю мы как будто побывали в Якутии, посмотрели на людей и красоты этого далёкого обширного края, прикоснулись к истории и обычаям северных народов, услышали их языки, вдохнули жаркий или морозный в зависимости от времени года воздух.

Без всякого преувеличения, за эти несколько дней, что шёл «Потапов-фест», Республика Саха, её национальная самобытность, вернее сказать самобытности, их колорит стали нам всем гораздо ближе. В этом миссия искусства, его высокое назначение: служить проводником, соединять разных людей, знакомить их друг с другом, делать духовно богаче. Звучит пафосно, но это так и есть. И Псковский театр драмы, в этом году вошедший в состав Национального драматического театра России (Александринского), художественный руководитель которого Валерий Фокин выступил недавно с инициативой создания Ассоциации национальных театров России, призван сыграть в этом знакомстве и соединении важную и совсем не последнюю роль.

Это была необходимая преамбула, теперь — о впечатлениях. Знаете, я завидую артистам Республики Саха, её актёрам, танцорам, музыкантам, завидую светлым чувством зависти. Во-первых, у них есть такая фигура, как Сергей Потапов, звезда современной театральной сцены, пусть неоднозначный, провокативный, где-то даже эпатажный, но чрезвычайно востребованный режиссёр — и в России, и в мире. А во-вторых, у них есть какое-то удивительное чувство собственного достоинства, какая-то внутренняя духовная мощь, идущая от корней, от постоянного сопротивления суровому климату, от того сложного комплекса обычаев и верований, которые условно можно назвать шаманизмом. Шаманизм — это установление связи с землёй и природой, с их подземными и небесными духами и сущностями, с их живой мифологией. Это то, что даёт основу и уверенность в себе, некоторую даже дерзновенность, если не дерзость.

Некоторые критики видят в этом лишь модную фишку с корнем «этно». Мол, художники малых народов нещадно эксплуатируют «национальную ноту», удачно её продают, выставляют в качестве бренда — как на Западе, так и на Востоке, ловят мультикультурные тренды. С этим тезисом трудно спорить. У популярного мультикультурализма действительно существует и всегда будет существовать своя отдельная ниша. Грубо говоря, для того чтобы представлять якутское искусство, якутом нужно родиться.

Однако для того, чтобы выйти на мировой уровень, одного колорита мало. Нужна ещё и актуальность в том трудноуловимом смысле, какой мы обычно вкладываем в сочетание contemporary art (актуальное искусство). И вот как раз в творчестве Сергея Потапова и его друзей, единомышленников (наверное, не во всём и не для всех, но в лучших его проявлениях, и это наглядно показал, продемонстрировал «Потапов-фест») это сочетание, это качество — актуальный шаманизм — получило свою зримую, внятную, убедительную, выраженную в формах искусства реализацию и развёртку.

Ярким и наглядным образцом такого актуального шаманизма стал, например, концерт певицы и актрисы, на недавнем «Кинотавре» получившей главный приз за роль в фильме «Чучело», Валентины Романовой-Чыскыырай «Женщина-Sakha». Понятно, что вынуть голос и язык, поэзию саха из этого исполнения нельзя. Это и есть, простите за невольную тавтологию, его суть. Текст, сочинённый и исполненный на якутском языке, в традициях якутского пения, — своего рода феномен, «вещь в себе». Но для того, чтобы этот алмаз засверкал всеми гранями, превратился в бриллиант, необходимы профессионализм и мастерство ювелира, и вот этим-то искусством в высшей мере и владеют Валентина Романова-Чыскыырай и её музыканты. Все, кому посчастливилось побывать в театре на концерте «Женщина-Sakha» вечером 26 ноября, смогли в этом убедиться сами. Это было, конечно, этно, но именно рок, и именно джаз, и даже поп, точнее, какой-то невероятный музыкальный микс, в котором даже я, человек, от музыки далёкий, услышал цитаты, к примеру, из The Doors и Элвиса Костелло. Быть может, мне и почудилось, но всё равно ведь неспроста. «Женщина-Sakha» — это был песенный шаманизм, который завораживал, поднимал куда-то вверх и не требовал перевода. Не знаю, как другие, а я будто увидел всю Якутию откуда-то из космоса. Ты просто паришь над страной, над этой белой бездной пространства и скорее чувствуешь, чем думаешь: «Боже, какая большая всё-таки у нас страна от края континента до края, и какая разная, и какая самобытная».

Чтобы понять, что такое самобытность как субстрат театрального искусства, нужно побывать на спектакле Сергея Потапова «Хуума» Театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун»: вот уж где весь сюжет пронизан мифологией эвенов, их особым поклонением предкам, от которых зависит и настоящее, и будущее героев. Конфликт возникает из столкновения между долгом человека перед духами его малой родины и какими-то сиюминутными проблемами, соображениями выгоды или страха перед государством, которыми живёт маленький человек. Он страдает от пороков и отсутствия любви не меньше, чем жители больших городов. Они, простые пастухи оленей, хотят любви и детей, хотят хорошей жизни и высшего покоя, желая оставаться верными своим северным идеалам, которых можно достичь, следуя непреложным законам, завещанным их языческими божествами.

«Хуума» Сергея Потапова — спектакль пластичный, построенный прежде всего на движении, на энергиях, которые свободно отпускаются в зал. В нём как будто и нет никакой режиссуры, а есть арабески чувств молодого якута, которого занесла нелёгкая на далёкое кладбище, старика, готовящегося встретить смерть достойно, и немой девушки, мечтающей о своём женском счастье. «Хуума» дарит им всем надежду. Такие спектакли разрушают наши привычные представления о мире, дают понять, что наш привычный и где-то даже набивший оскомину европоцентризм — это далеко не всё, что существует в мире. Есть ещё Азия, и умом её понимать не нужно. Лучше почувствовать сердцем. Сохранились в этом большом космополитичном варианте бытия и особые локусы, заветные уголки, где люди живут, сообразуясь с совсем иными ценностями, и никак нельзя дать им из этой их жизни уйти, затеряться, исчезнуть в бесконечных снегах Северо-Восточной Сибири.

Спектакль Альметьевского татарского драматического театра «Та, которую не ждали» по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны «Утренняя фея», напротив, апеллирует к нашим медийным стереотипам. Сюжет, основанный на старинной испанской легенде, напоминает латиноамериканские телесериалы. Он построен на тайне, которая раскрывается в самом финале. Здесь тоже много пластики, танцев, страстей и страданий, но Сергей Потапов привнёс в спектакль элементы чуда. Странница, или, как быстро расшифровывает зритель, Ангел смерти (в блестящем исполнении примы театра Мадины Гайнуллиной), несёт с собой не зло, а добро — ту на самом деле совсем не очевидную идею, что жизни необходимо доверять — и тогда она будет к тебе милосердна и справедлива и каждый получит по заслугам.

Вообще, насколько я понял творчество Сергея Потапова, для его спектаклей и фильмов характерно жизнеутверждающее, оптимистическое устремление. Как художник, он зовёт зрителей к жизни, к борьбе с обстоятельствами, подчас горькими и тяжёлыми, призывает не оставлять надежды. Он отчётливо, до рвотных подробностей, видит все мрачные стороны жизни, её свинцовые мерзости и откровенно показывает их, выворачивает наизнанку, демонстрирует, иногда чуть ли не изуверски. Но при этом весь этот треш, «страх и отвращение в условном Якутске», или в испанской деревне, или в Москве эпохи НЭПа опять же выводят нас на какой-то метафизический этаж, откуда зрителю и позволяется посмотреть вниз, на свою жизнь, чтобы вдруг осознать её, жизни, ценность.

Это если говорить о творчестве Потапова в целом, насколько о нём можно судить, посмотрев всего несколько фильмов и спектаклей, что, собственно, и позволил сделать «Потапов-фест». Со своей главной задачей — познакомить псковских театралов с творчеством одного их значительных российских режиссёров — фестиваль, безусловно, справился.

Если же вернуться к заявленному в заголовке актуальному шаманизму (ради комфорта понимания «шаманизм» можно даже заменить более привычным и понятным нам словом «магия»), то спектакль «Зойкина квартира» полностью совпал с самыми смелыми зрительскими ожиданиями. Здесь я говорю, конечно, прежде всего о своих личных ожиданиях, но, судя по реакции публики, они не слишком разошлись с общим мнением: «Зойкина квартира» — несомненная творческая удача Псковского театра драмы имени Пушкина. Это впечатление возникло у меня ещё 27 ноября, после первого просмотра, но второй показ 1 декабря убедил меня в этом мнении безоговорочно.

Конечно, с режиссёрской трактовкой пьесы Булгакова можно спорить: кто-то обязательно возразит, что ничего из того, что явилось нам в спектакле, из всего его демонического аттракциона и неизбежных для постмодерна референсов к голливудскому кино и массовой культуре, мол, не нужно тексту Булгакова, на что имеется лишь один верный ответ: «Если вы так думаете, то не смотрите. Зачем себя мучить?» Если же вы хотите увидеть творение действительно актуального художника, узнать, что он думает о человеке жизни и Боге (разумеется, не без помощи Булгакова), то вам – «Зойкину квартиру» Сергея Потапова.

Какие-то зрители (как, признаюсь, и я на первом показе) отдадут дань ребусам, которые предложил автор, всем этим непременным «примочкам» узнавания: откуда эти стихи, эти цитаты, эта музыка, эти образы, эти гэги, знаки и намеки? Всё это важно в многослойной и прихотливой конструкции спектакля, но не отменяет идеи целого: несмотря на всю чудовищность человеческих отношений, их пошлость и уродство, несмотря на весь трагизм существования, необходимо найти в себе силы для того, чтобы пожалеть героев и простить их. Вернее, это происходит непроизвольно, самой силой искусства, вызывающего очищение, тот самый катарсис, о котором размышлял ещё Аристотель. Как Сергей Потапов это делает? Ведь ничто вроде бы не предвещало… Как он умудряется это делать, лично для меня так и осталось загадкой.

Это и есть режиссёрский шаманизм в полном смысле слова, и шаманизм актуальный: по приметам времени, быта и, если хотите, политической ситуации в стране и мире, гражданского мировосприятия человека, его экзистенции, во всяком случае в её медийной составляющей. И одновременно это личная, телесная и духовная драма людей, рассказанная динамично, достоверно и увлекательно. Здесь я, поверьте, нисколько не преувеличиваю (зрители, с которыми я успел поговорить, ровно того же мнения) и стараюсь, скорее, притушить эмоции и быть предельно точным в оценках.

Так вот, повторюсь, «Зойкина квартира» — это творческий прорыв Псковского театра, новый этап в его художественном развитии. Аллилуйя любви, причём без всяких кавычек и натяжек, возможна, как оказывается, даже на её поминках в публичном доме. Всё-таки Потапов — парадоксальный художник, и феномен его гениальности, его метода нам, видимо, ещё предстоит разгадать. Остаётся отдать должное Псковскому театру драмы за тот творческий ресурс, который он предоставил режиссёру: за актёров, художников, техническое обеспечение, которые произвели «Зойкину квартиру» в том виде, в каком мы её увидели. У нас очень талантливая, профессиональная, по-настоящему влюблённая в своё искусство труппа, которой по силам любая самая сложная творческая задача. Спектакль «Зойкина квартира» этот факт наглядно и убедительно подтвердил.

Напомним, что «Потапов-фест» — мини-фестиваль, посвящённый творчеству якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова. Фестиваль проходил в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с 26 ноября по 1 декабря.

Рецензию на спектакль «Та, которую не ждали» читайте тут, а ещё две рецензии на спектакль «Зойкина квартира» читайте здесь и здесь.























