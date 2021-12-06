Члены комитета ПГД поддержали четыре кандидатуры на должности замов главы администрации Пскова

11:50, 06 декабря 2021, ПАИ

На заседании комитета ПГД рассмотрели вопросы о назначении на должность заместителей главы администрации Пскова, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Проекты решений о назначении на должность заместителей главы администрации Пскова Алексея Несмашного, Елены Жгут, Павла Волкова, а также о назначении первым заместителем главы администрации города Ирины Ивановой рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления в ходе заседания, которое прошло 6 декабря.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить данные вопросы в повестку дня очередной, 60-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 7 декабря.